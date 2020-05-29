За сутки у жителей Удмуртии мошенники похитили почти 2 млн рублей

29 Май 2020 2020-05-29T10:34:55+03:00

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В Удмуртии за прошедшие сутки у 10 жителей мошенники под различными предлогами похитили почти 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Звонившие мошенники представлялись сотрудниками банков. Обманным путем узнавали информацию о состоянии банковских счетов, номерах карт и пин-кодах. Нескольких потерпевших злоумышленники убедили пойти к банкомату и провести несколько операций, после чего с карт пропадали деньги, - сообщает пресс-служба.

Жертвами мошенников стали жители Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула и Малопургинского района. В общей сложности было похищено 1 миллион 176 тысяч рублей.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU