29 Май 2020 2020-05-29T12:38:42+03:00

С начала года завод поставил клиентам около 5,4 тысяч тонн контактного рельса

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«Ижсталь» сертифицировала контактный рельс. Так, с начала года завод поставил клиентам около 5,4 тысячи тонн контактного рельса.

Контактные рельсы используются при строительстве новых и модернизации существующих линий столичной подземки. Напомним, что в 2019 году «Ижсталь» поставила для строительства московского метрополитена почти 6 тыс. тонн рельсов.

Помимо Москвы, интерес к контактным рельсам производства «Ижстали» уже проявляют потребители из других российских городов, где осуществляется строительство и ремонт линий метрополитена, в том числе – Казань и Санкт-Петербург.

Завод получил сертификат соответствия на поставку контактного рельса и разрешение наносить на него специальный знак, подтверждающий соблюдение всех норм и технических условий при его производстве. Аудит провели специалисты Системы добровольной сертификации продукции вагоностроения. Они проинспектировали прокатный цех и центральную заводскую лабораторию, приняли участие в испытаниях образцов контактного рельса, оценили его упаковку и маркировку.

Аудиторы пришли к выводу, что процесс производства контактного рельса на «Ижстали» в полной мере отвечает всем техническим требованиям. По результатам проверки заводу выдан сертификат и разрешение наносить на контактный рельс специальный знак качества.

- Наши контактные рельсы становятся все более востребованными на рынке. Это неудивительно: ранее их можно было приобрести только за рубежом. Получение сертификата соответствия укрепит доверие потребителей к нашей продукции и расширит географию поставок», - прокомментировал директор по сбыту ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU