2020-05-29T12:38:42+03:00
Общество

«Ижсталь» сертифицировала контактный рельс

С начала года завод поставил клиентам около 5,4 тысяч тонн контактного рельса
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ижсталь» сертифицировала контактный рельс. Так, с начала года завод поставил клиентам около 5,4 тысячи тонн контактного рельса.

Контактные рельсы используются при строительстве новых и модернизации существующих линий столичной подземки. Напомним, что в 2019 году «Ижсталь» поставила для строительства московского метрополитена почти 6 тыс. тонн рельсов.

Помимо Москвы, интерес к контактным рельсам производства «Ижстали» уже проявляют потребители из других российских городов, где осуществляется строительство и ремонт линий метрополитена, в том числе – Казань и Санкт-Петербург.

Завод получил сертификат соответствия на поставку контактного рельса и разрешение наносить на него специальный знак, подтверждающий соблюдение всех норм и технических условий при его производстве. Аудит провели специалисты Системы добровольной сертификации продукции вагоностроения. Они проинспектировали прокатный цех и центральную заводскую лабораторию, приняли участие в испытаниях образцов контактного рельса, оценили его упаковку и маркировку.

Аудиторы пришли к выводу, что процесс производства контактного рельса на «Ижстали» в полной мере отвечает всем техническим требованиям. По результатам проверки заводу выдан сертификат и разрешение наносить на контактный рельс специальный знак качества.

- Наши контактные рельсы становятся все более востребованными на рынке. Это неудивительно: ранее их можно было приобрести только за рубежом. Получение сертификата соответствия укрепит доверие потребителей к нашей продукции и расширит географию поставок», - прокомментировал директор по сбыту ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рекомендовали закрыть парки Ижевска 30 мая
«Ижсталь» сертифицировала контактный рельс
Рабочая комиссия проверила ремонтируемый участок дороги Ижевск - Якшур-Бодья
Изменения в процедуре подачи документов для абитуриентов Ижевска: нужна ли электронная подпись?
За сутки у жителей Удмуртии мошенники похитили почти 2 млн рублей
15 загородных, 34 лагеря труда и отдыха на базе школ, 14 санаториев в Удмуртии готовятся к открытию летом
Пожизненное лишение свободы грозит обвиняемым в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске
Еще два человека с коронавирусом скончались в Ижевске
На 29 мая в Удмуртии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
С 29 по 30 мая по улице 9 Января в Ижевске ограничат движение
Работникам нефтяной компании в Удмуртии задолжали зарплату в размере 6 млн рублей
«Звездное небо» и библиотечная зона: в Ижевске представили проект благоустройства двора дома, где жил Михаил Калашников
Что будут строить вместо бывшего детского сада на улице Ворошилова в Ижевске?
Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по фату обрушения крыши в доме в Воткинске
Онлайн-форум для предпринимателей и инвесторов пройдет в Удмуртии в июне
Жители Ижевска смогут сдать анализ на антитела к новому коронавирусу
29 мая по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение
Жительница Удмуртии претендует на звание «Русская Красавица 2020»