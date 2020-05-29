Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт

29 Май 2020 2020-05-29T13:14:38+03:00

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В приложении «Мой Tele2» появилась возможность самостоятельной регистрации новой SIM-карты и упрощенная процедура активации второй и последующих для абонентов оператора. Клиент может выбрать номер и заказать его в интернет-магазине (для новых клиентов) с бесконтактной доставкой на дом, самостоятельно без помощи продавца бесплатно взять SIM-карту в салонах Tele2 или приобрести в магазине у дома.

Для регистрации своего первого номера абоненту необходимо скачать приложение «Мой Tele2» в Google Play или App Store. Следует запустить его на смартфоне и выбрать пункт «Стать абонентом Tele2», далее – «Активировать SIM-карту» и кнопку «Заключить новый договор». Подсказки интерфейса помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрихкод SIM-карты, сделать селфи, правильно сфотографировать паспорт.

Если клиент уже является абонентом оператора, ему необходимо зайти в приложение «Мой Tele2», пролистать до конца карточки всех SIM (если привязаны несколько номеров) и нажать «+» на карточке с надписью «Дополнительный номер». В открывшемся меню следует выбрать пункт «Новая SIM-карта», далее – «Активировать SIM-карту» и кнопку «Оформить на действующий договор». Инструкции на экране помогут быстро оформить новый номер.

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 89% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU