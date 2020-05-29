Новые камеры фото и видеофиксации в Ижевске начали работать в тестовом режиме

29 Май 2020 2020-05-29T16:29:42+03:00

Они появились на перекрестке улиц 10 лет Октября и 9 января

Изменить размер текста: A A

29 мая в Ижевске в тестовом режиме начали работать новые камеры фото и видеофиксации на перекрестках улиц 10 лет Октября и 9 января. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Наблюдение машин ведется с трех направлений. Фиксируются такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Кроме того, при движении по улице 10 лет Октября в сторону Удмуртской, фиксируется превышение скорости. Еще одна камера появилась на улице Орджоникидзе (между светофором у Нефтемаша и проездом Дзержинского) настроена на фиксацию превышения скорости, - сообщает пресс-служба.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, мало отремонтировать дорогу, необходимо сделать ее безопасной. Установка камер, наружного освещения, светофоров – все это часть большой работы по безопасности дорожного движения

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Удмуртии установят еще 13 камер фото и видеофиксации нарушений на участках - участках Окружная Ижевска, Объездная Воткинска, на автодорогах Ижевск-Аэропорт, Воткинск-Чайковский, Малая Пурга-Нижнее Кечево и других объектах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сотрудница полиции Ижевска за взятки передавала информацию об умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU