Новые камеры фото и видеофиксации в Ижевске начали работать в тестовом режиме
29 мая в Ижевске в тестовом режиме начали работать новые камеры фото и видеофиксации на перекрестках улиц 10 лет Октября и 9 января. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
- Наблюдение машин ведется с трех направлений. Фиксируются такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Кроме того, при движении по улице 10 лет Октября в сторону Удмуртской, фиксируется превышение скорости. Еще одна камера появилась на улице Орджоникидзе (между светофором у Нефтемаша и проездом Дзержинского) настроена на фиксацию превышения скорости, - сообщает пресс-служба.
По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, мало отремонтировать дорогу, необходимо сделать ее безопасной. Установка камер, наружного освещения, светофоров – все это часть большой работы по безопасности дорожного движения
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Удмуртии установят еще 13 камер фото и видеофиксации нарушений на участках - участках Окружная Ижевска, Объездная Воткинска, на автодорогах Ижевск-Аэропорт, Воткинск-Чайковский, Малая Пурга-Нижнее Кечево и других объектах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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