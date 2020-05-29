2020-05-29T16:03:40+03:00
Происшествия

Сотрудница полиции Ижевска за взятки передавала информацию об умерших

Прокуратурой Удмуртии утверждено обвинительное заключение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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Прокурор Удмуртии утвердил обвинительный заключение по уголовному делу в отношении бывшего помощника оперативного дежурного УМВД России по Ижевску. Ее обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Женщина с января 2018 по февраль 2020 года брала деньги от представителя ритуального агентства, за предоставление информации о местах обнаружения трупов, их персональных данных и данных их родственников. Всего она получила 76 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Преступление пресечено ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртии. Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд Ижевска. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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