Сотрудница полиции Ижевска за взятки передавала информацию об умерших

29 Май 2020 2020-05-29T16:03:40+03:00

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Прокурор Удмуртии утвердил обвинительный заключение по уголовному делу в отношении бывшего помощника оперативного дежурного УМВД России по Ижевску. Ее обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Женщина с января 2018 по февраль 2020 года брала деньги от представителя ритуального агентства, за предоставление информации о местах обнаружения трупов, их персональных данных и данных их родственников. Всего она получила 76 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Преступление пресечено ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртии. Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд Ижевска. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU