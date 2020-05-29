2020-05-29T17:12:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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29 мая в Удмуртии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях. Диагноз подтвердился у 20 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Красногорском районе и Сарапуле.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 336,

Воткинск - 6,

Сарапул - 5,

Можга - 60,

Глазов - 13,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 40,

Балезинский район - 11,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 9,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 29,

Игринский район - 4,

Камбарский район - 2,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Красногорский район – 5,

Малопургинский район - 22,

Можгинский район - 4,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -1,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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