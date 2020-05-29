Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
29 мая в Удмуртии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях. Диагноз подтвердился у 20 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю зарегистрировано в Красногорском районе и Сарапуле.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 336,
Воткинск - 6,
Сарапул - 5,
Можга - 60,
Глазов - 13,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 40,
Балезинский район - 11,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 20,
Глазовский район - 9,
Граховский район - 12,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 29,
Игринский район - 4,
Камбарский район - 2,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 3,
Киясовский район - 1,
Красногорский район – 5,
Малопургинский район - 22,
Можгинский район - 4,
Сарапульский район - 2,
Селтинский район - 2,
Сюмсинский район -1,
Увинский район - 10,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 7.
ИСТОЧНИК KP.RU
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