2020-05-29T10:07:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два человека с коронавирусом скончались в Ижевске

При этом вылечились еще 14 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске за последние сутки скончалось два человека с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- К сожалению, скончались 2 пациента - мужчины старше 50 лет из Ижевска, - отметил глава республики.

При этом врачи вылечили еще 14 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 375.

Напомним, на утро 29 мая в республике выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 629 человек (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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