Еще два человека с коронавирусом скончались в Ижевске
В Ижевске за последние сутки скончалось два человека с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.
- К сожалению, скончались 2 пациента - мужчины старше 50 лет из Ижевска, - отметил глава республики.
При этом врачи вылечили еще 14 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 375.
Напомним, на утро 29 мая в республике выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 629 человек (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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