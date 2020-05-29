Еще два человека с коронавирусом скончались в Ижевске

29 Май 2020 2020-05-29T10:07:17+03:00

При этом вылечились еще 14 человек

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В Ижевске за последние сутки скончалось два человека с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- К сожалению, скончались 2 пациента - мужчины старше 50 лет из Ижевска, - отметил глава республики.

При этом врачи вылечили еще 14 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 375.

Напомним, на утро 29 мая в республике выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 629 человек (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU