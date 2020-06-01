Жителя Краснодарского края осудят в Удмуртии за мошенничество

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:45:04+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего неработающего жителя Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчина причастен к 15 фактам мошенничества, совершенного в 2019 году в отношении жителей Удмуртии. Обвиняемый звонил потерпевшим, представлялся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщал гражданам, что с их счетов пытаются снять деньги, чтобы обезопасить счета, он предлагал пройти до банкомата и провести несколько операций. После этого у жителей пропадали деньги, - сообщает пресс-служба.

Общий ущерб составил 304 000 рублей. Мужчина был задержан в Краснодаре, в ходе обыска у него были обнаружены телефоны, сим-карты и банковские карты. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU