Жителя Краснодарского края осудят в Удмуртии за мошенничество
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего неработающего жителя Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что мужчина причастен к 15 фактам мошенничества, совершенного в 2019 году в отношении жителей Удмуртии. Обвиняемый звонил потерпевшим, представлялся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщал гражданам, что с их счетов пытаются снять деньги, чтобы обезопасить счета, он предлагал пройти до банкомата и провести несколько операций. После этого у жителей пропадали деньги, - сообщает пресс-служба.
Общий ущерб составил 304 000 рублей. Мужчина был задержан в Краснодаре, в ходе обыска у него были обнаружены телефоны, сим-карты и банковские карты. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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