На 1 июня в Удмуртии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:29:31+03:00

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В Удмуртии на 1 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей Балезинского района, 11 жителей Ижевска и 5 Можги, 4 жителей Завьяловского и Малопургинского районов, 2 жителей Сарапульского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Сарапуле и Ярском районе. В числе заболевших 8 детей до 15 лет, 4 граждан старше 65 лет, - отметил глава региона.

На данный момент в республике зарегистрировано 717 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 18 из них закончились летальным исходом, 396 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU