Более 120 точек продажи алкоголя проверили в Ижевске 30 мая
В Ижевске 30 мая сотрудники администрации и полицейские провели рейд по точкам, торгующим алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Рейды проводились во всех районах города, всего проверено более 120 точек, по которым поступили обращения от граждан. Контрольную закупку и фиксацию факта продажи алкоголя зафиксировали на 20 объектах. Так, в число нарушителей попали магазины «Питьсбург» по адресам Ленина, 136а, Ленина, 24а, К. Либкнехта, 11, Клубная, 23а, магазин «Пивразлив» на Локомотивной, - говорится в сообщении.
Напомним, 30 мая по закону было запрещено продавать алкоголь.
Все материалы проверок отправлены в административные комиссии. Теперь юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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