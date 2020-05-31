Продажу алкоголя запретят в Удмуртии 1 июня

31 Май 2020 2020-05-31T12:00:32+03:00

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Уже завтра, 1 июня, по всей Удмуртии запретят розничную продажу алкоголя, включая пиво и пивные напитки. Связано это с празднованием Дня защиты детей. Считается, что подобное ограничение позволит снизить риск совершения противоправных действий.

Напомним, что запрет продажи алкоголя действует ежегодно и регулируется региональным законом от 4 октября 2011 года «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртии».

Напомним, что ранее ограничение продажи коснулось 29 и 30 мая (в день проведения онлайн «Последнего звонка» в школах региона).

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ИСТОЧНИК KP.RU