Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
1 июня в Удмуртии зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях. Диагноз подтвердился у 7 жителей Балезинского района, 11 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 4 жителей Завьяловского и Малопургинского районов, 2 жителей Сарапульского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Сарапуле и Ярском районе. В числе заболевших - 8 детей до 15 лет, 4 граждан старше 65 лет
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 372,
Воткинск - 6,
Сарапул - 6,
Можга - 77,
Глазов - 14,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 49,
Балезинский район - 18,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 21,
Глазовский район - 9,
Граховский район - 12,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 36,
Игринский район - 4,
Камбарский район - 2,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 3,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 5,
Малопургинский район - 26,
Можгинский район - 6,
Сарапульский район - 4,
Селтинский район - 2,
Сюмсинский район -1,
Увинский район - 10,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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