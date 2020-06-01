2020-06-01T14:43:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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1 июня в Удмуртии зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях. Диагноз подтвердился у 7 жителей Балезинского района, 11 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 4 жителей Завьяловского и Малопургинского районов, 2 жителей Сарапульского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Сарапуле и Ярском районе. В числе заболевших - 8 детей до 15 лет, 4 граждан старше 65 лет

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 372,

Воткинск - 6,

Сарапул - 6,

Можга - 77,

Глазов - 14,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 49,

Балезинский район - 18,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 21,

Глазовский район - 9,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 36,

Игринский район - 4,

Камбарский район - 2,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 5,

Малопургинский район - 26,

Можгинский район - 6,

Сарапульский район - 4,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -1,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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