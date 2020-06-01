2020-06-01T15:24:59+03:00
Происшествия

Ижевчанин обвиняется в поджоге машины бывшей девушки

Незадолго до случившегося молодые люди поссорились
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Михаил ВьюшковФото: Михаил Вьюшков
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В Ижевске полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что незадолго до происшествия мужчина пришел к дому 32-летней бывшей девушки по улице Ильфата Закирова и предложил ей выйти на улицу. В противном случае пригрозил поджечь ее машину. Ижевчанка отказалась, а вскоре иномарка загорелась, - сообщает пресс-служба.

Мужчину задержали сотрудники ППС и отвезли в отдел полиции. На данный момент возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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