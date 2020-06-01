Ижевчанин обвиняется в поджоге машины бывшей девушки
В Ижевске полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что незадолго до происшествия мужчина пришел к дому 32-летней бывшей девушки по улице Ильфата Закирова и предложил ей выйти на улицу. В противном случае пригрозил поджечь ее машину. Ижевчанка отказалась, а вскоре иномарка загорелась, - сообщает пресс-служба.
Мужчину задержали сотрудники ППС и отвезли в отдел полиции. На данный момент возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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