Ночью с 1 на 2 июня в Удмуртии ожидается туман

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:45:01+03:00

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В Удмуртии в ночь с 1 на 2 июня ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- Также туман сохранится местами утром 2 июня с метеорологической дальностью видимости до 500 м, - сообщает пресс-служба.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 2 июня днем ожидается +13…+15 градусов, ночью +8…+10 градусов, пасмурно.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU