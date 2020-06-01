Ночью с 1 на 2 июня в Удмуртии ожидается туман
В Удмуртии в ночь с 1 на 2 июня ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
- Также туман сохранится местами утром 2 июня с метеорологической дальностью видимости до 500 м, - сообщает пресс-служба.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 2 июня днем ожидается +13…+15 градусов, ночью +8…+10 градусов, пасмурно.
Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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