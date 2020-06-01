2020-06-01T17:17:44+03:00
Общество

Специалисты начали ремонт проезда Студенческого в Ижевске

Работы выполняются в рамках нацпроекта
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба столицы УдмуртииФото: пресс-служба столицы Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске начался ремонт проезда Студенческого. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Работы начались 1 июня, подрядчиком будет демонтировано старое покрытие и произведена укладка нового асфальта, благоустройство тротуаров, укрепление обочин, установка бортовых камней. Также на участке обустроят парковку, высадят деревья и проведут освещение, - сообщает пресс-служба.

Общая стоимость работ составит около 20 млн рублей. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в этом году в Ижевске в рамках нацпроекта будут отремонтированы 23 участка дорог, включая 20 тротуаров. На 1 июня работы ведутся на 13 объектах. 2 июня подрядчики приступят к ремонту улицы К. Герда.

На 3 объектах работы уже завершились - ул. Пушкинская, пер. Раздельный, дорога Ижевск - Оранжерейный комплекс.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парки и скверы снова закроют в Удмуртии
Отказывающихся от госпитализации пациентов с COVID-19 будут принудительно класть в больницу в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей
Сотрудники одной из больниц Удмуртии отправились на карантин из-за коронавируса
На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и грузовик
Весеннее обострение: ижевчане заметили голого мужчину на остановке
Специалисты начали ремонт проезда Студенческого в Ижевске
Ижевчанин обвиняется в поджоге машины бывшей девушки
Ночью с 1 на 2 июня в Удмуртии ожидается туман
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 120 точек продажи алкоголя проверили в Ижевске 30 мая
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Со 2 июня в городке Металлургов в Ижевске отключат горячую воду
Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей
До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке
Жителя Краснодарского края осудят в Удмуртии за мошенничество
На 1 июня в Удмуртии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом
В Ижевске возобновил работу трамвай №12
40-тысячный ребенок родился в Перинатальном центре Ижевска
На региональных трассах Удмуртии заканчивают наносить разметку
Проезд по улице Нижней в Ижевске ограничат до 7 июня