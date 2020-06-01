Специалисты начали ремонт проезда Студенческого в Ижевске

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:17:44+03:00

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В Ижевске начался ремонт проезда Студенческого. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Работы начались 1 июня, подрядчиком будет демонтировано старое покрытие и произведена укладка нового асфальта, благоустройство тротуаров, укрепление обочин, установка бортовых камней. Также на участке обустроят парковку, высадят деревья и проведут освещение, - сообщает пресс-служба.

Общая стоимость работ составит около 20 млн рублей. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в этом году в Ижевске в рамках нацпроекта будут отремонтированы 23 участка дорог, включая 20 тротуаров. На 1 июня работы ведутся на 13 объектах. 2 июня подрядчики приступят к ремонту улицы К. Герда.

На 3 объектах работы уже завершились - ул. Пушкинская, пер. Раздельный, дорога Ижевск - Оранжерейный комплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU