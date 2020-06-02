2020-06-02T09:26:51+03:00
Общество

Бультерьер из Ижевска стал звездой Первого канала после репетиции с хозяином

Их показали в проекте «Видели видео?»
АКСЕНОВА Ксения
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Миниатюрный бультерьер из Ижевска вместе с хозяином Романом Владимировым и хозяйкой Анной стали участниками программы «Видели видео?» (0+) на Первом канале.

Роман – артист Театра оперы и балета Удмуртии – записал и выложил в соцсети видео, как репетирует дома на самоизоляции вместе с питомцем. Ролик набрал только в «Фейсбуке» 140 тысяч просмотров.

— Через несколько дней с нами связались из передачи, предложили поучаствовать, мы согласились, — рассказывает Роман.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Запись программы с участием бультерьера Фроси прошла по скайпу, примерно около месяца назад.

— А есть общие черты у вас и вашей собаки? — спросил соведущий программы Александр Пряников.

— Я думаю да. Фрося такая же спокойная, как я. Но когда надо, проявляет энергию и темперамент, — улыбаясь, ответил Роман.

По его словам, Фрося смотрела на себя в передаче и очень бурно реагировала. Но больше всего ее заинтересовали попугайчики, которых она никогда не видела: долго сидела, рассматривала, пыталась понять, что это такое.

— У Фроси после обрушившейся славы много нового. Во-первых, у нее появились соцсети – «Инстаграм», «Фейсбук». Но наиболее популярна она в «Тик Токе», где у нее уже почти 4 тысячи подписчиков. Пишут сотни комментариев, какая она красивая и забавная. Это очень приятно, ведь все привыкли считать эту породу ужасной. Также ее стали узнавать на улице, подходить, здороваться. Она любит внимание и с удовольствием дает себя потискать. Ну и, конечно, много новых нарядов. Один из них синий был сшит специально для съемок передачи «Видели видео?», — говорит Роман.

Для справки

Героями программы «Видели видео?» становятся авторы и персонажи самых интересных, смешных, милых и популярных роликов Рунета. Участвуют и те видео, которые нашла и выбрала для показа редакция программы. Победителей обычно приглашают в студию, чтобы те рассказали, как появились эти шедевры. Но из-за пандемии коронавируса теперь все происходит дистанционно.

В конце года редакция подведет итоги конкурса на самый запоминающийся ролик. И наша Фрося может стать победительницей. Для этого нужно всего лишь проголосовать за нее на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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