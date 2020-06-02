2020-06-02T11:32:32+03:00
Общество

Запрет катания на лошадях в парках и размещения рекламы на заборах: изменения в правила благоустройства обсудили в Ижевске

Слушания прошли 1 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске на публичных слушаниях 1 июня обсудили изменения в правила благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, были внесены некоторые изменения:

- все конструкции, которые не соответствуют дизайн-коду будут демонтировать за счет городского бюджета, а все расходы взыщут с владельца вывески.

- площадки для выгула собак должны быть расположены на расстоянии не менее 40 м от окон зданий и спортплощадок.

- нестационарные торговые объекты должны быть не выше 3,3 метров, с козырьком, защищающим от осадков, и входной группой, удобной для маломобильных граждан.

- запрет катания на лошадях, пони и других животных, и различных повозках на Центральной площади и скверах Ижевска.

- запрет на самовольное размещение рекламы на заборах и ограждениях, которые не относятся к недвижимому имуществу.

Правки будут принимать депутаты гордумы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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