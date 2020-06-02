Более 200 работников завода Удмуртии отправили на самоизоляцию из-за коронавируса
Работников Чепецского механического завода в Удмуртии отправили на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
- В связи с подозрением у ряда жителей Глазова на заражение коронавирусной инфекцией устанавливается круг контактных лиц первой и второй линии. По второй линии контактов определено 62 работника ЧМЗ, 153 сотрудника дочерних обществ и подрядных организаций. Все лица, вошедшие в число контактов, оперативно с 1 июня выведены на самоизоляцию, их пропуска заблокированы, - говорится в сообщении.
У всех сотрудников на самоизоляции возьмут анализы на коронавирус. После получения результатов будет принято решение о допуске на работу. При этом отмечается, что всем работникам на период вынужденной самоизоляции сохраняется зарплата.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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