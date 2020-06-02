2020-06-02T16:38:03+03:00
Общество

«Среди девочек есть стоящие на учете»: следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту избиения подростка

Видео опубликовали в соцсетях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии следственный комитет проводит доследственную проверку по факту избиения подростками-девочками сверстницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по ст. 293 УК РФ (халатность), - говорится в сообщении.

Также видеоролик со сценами избиения девочки прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

- Надо сказать, что этот ролик практически годичной давности - это не свежее видео. Мне очень жаль, что ни дети, ни родители не понимают, какая ответственность грозит за преступление. Дети хотели пошутить, собрать лайки, в итоге получат серьезные последствия. Причем среди девочек уже есть состоящие на учете, а значит, контроль за ними будет усилен. Родители же поплатятся административными штрафами, - отметила Ольга Авдеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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