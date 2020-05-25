2020-05-25T16:26:11+03:00
Происшествия

Девочку-подростка, которая жестоко избила в Ижевске сверстницу, осудили

Это произошло в сентябре 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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В Ижевске осудили девочку-подростка, которая жестоко избила сверстницу в лесу. Об этом сообщил руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев в ходе онлайн приема граждан на странице «ВКонтакте».

- Установлено, что избиение сверстницы - это не единственное преступление, которое совершила девушка. Она также вымогала деньги и грабила несовершеннолетних. До этого она была судима за разбой. На данный момент суд вынес девушке приговор в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, - сообщил Рустам Тугушев.

Напомним, 10 октября в соцсетях появилась информация о том, что сверстники избили девочку-подростка в Устиновском районе Ижевска. Появилось и видео, на котором заметно, как школьницу пинают. Что же произошло? За что толпа издевались над девушкой? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Комсомолки».

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Сверстники жестоко избили девушку-подростка в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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