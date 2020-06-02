2020-06-02T16:40:03+03:00
Общество

«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО

Завершен второй этап проекта
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта «Информационная инфраструктура». Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи до более чем 1000 социально значимых объектов.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО.

- «Ростелеком» как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект «Цифровая инфраструктура» - еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Мы уже выполнили треть от запланированного годового объема работ, - прокомментировал Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» - технический директор.

С начала 2019 года в Удмуртии «Ростелеком» построил 247 км оптики до 228 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 280 учреждениях социальной сферы региона, 367 оставшиеся будут подключены в 2021 году.

- С приходом скоростного интернета налажен информационный обмен между пожарными частями, отделениями правоохранительных органов и медицинскими учреждениями. Сельские школы могут проводить онлайн-занятия, а учащиеся - пользоваться образовательными ресурсами, - добавил Михаил Фоминов, заместитель министра информатизации и связи Удмуртии.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 3 июня в некоторых домах в Устиновском районе Ижевска отключат горячую воду
Врач из Ижевска поверила мошеннику и перевела ему почти 1,8 млн рублей
Что появится на пустыре на Заречном шоссе в Ижевске?
Мужчину из Удмуртии осудят за организацию и проведение азартных игр
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО
«Среди девочек есть стоящие на учете»: следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту избиения подростка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве
1 июня в Удмуртии выявлено 20 нарушений по фактам продажи алкоголя
Двое мужчин с признаками опьянения получили травмы в ДТП в Удмуртии
Запрет катания на лошадях в парках и размещения рекламы на заборах: изменения в правила благоустройства обсудили в Ижевске
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Более 200 работников завода Удмуртии отправили на самоизоляцию из-за коронавируса
Бультерьер из Ижевска стал звездой Первого канала после репетиции с хозяином
Еще один человек с подтвержденным анализом на коронавирус скончался в Удмуртии
Глава Удмуртии о предпринимателях: «Давайте соблюдать договоренности»
Выпускные в Удмуртии могут не состояться в традиционном формате
Дезинфекцию проведут в общежитиях Удмуртии
Глава Удмуртии о работающих в Последний звонок «наливайках»: «Вы плюете на закон»
Парки и скверы снова закроют в Удмуртии