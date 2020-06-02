«Ростелеком» охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:40:03+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта «Информационная инфраструктура». Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи до более чем 1000 социально значимых объектов.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО.

- «Ростелеком» как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект «Цифровая инфраструктура» - еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Мы уже выполнили треть от запланированного годового объема работ, - прокомментировал Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» - технический директор.

С начала 2019 года в Удмуртии «Ростелеком» построил 247 км оптики до 228 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 280 учреждениях социальной сферы региона, 367 оставшиеся будут подключены в 2021 году.

- С приходом скоростного интернета налажен информационный обмен между пожарными частями, отделениями правоохранительных органов и медицинскими учреждениями. Сельские школы могут проводить онлайн-занятия, а учащиеся - пользоваться образовательными ресурсами, - добавил Михаил Фоминов, заместитель министра информатизации и связи Удмуртии.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU