Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
2 июня в Удмуртии зарегистрировали рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки - 53 человека. Об этом сообщил глава республики в соцсетях. Диагноз подтвердился у 22 жителей Можги, 11 жителей Ижевска, 7 жителей Глазова, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Можгинского района, 2 жителей Сарапула, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Граховском, Сюмсинском и Кизнерском районах. В числе заболевших - 3 детей до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет, 6 медицинских работников.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 383,
Воткинск - 6,
Сарапул - 8,
Можга - 99,
Глазов - 21,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 53,
Балезинский район - 18,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 21,
Глазовский район - 9,
Граховский район - 13,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 36,
Игринский район - 4,
Камбарский район - 2,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 4,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 5,
Малопургинский район - 26,
Можгинский район - 10,
Сарапульский район - 4,
Селтинский район - 2,
Сюмсинский район -2,
Увинский район - 10,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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