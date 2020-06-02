Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

2 июня в Удмуртии зарегистрировали рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки - 53 человека. Об этом сообщил глава республики в соцсетях. Диагноз подтвердился у 22 жителей Можги, 11 жителей Ижевска, 7 жителей Глазова, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Можгинского района, 2 жителей Сарапула, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Граховском, Сюмсинском и Кизнерском районах. В числе заболевших - 3 детей до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет, 6 медицинских работников.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 383,

Воткинск - 6,

Сарапул - 8,

Можга - 99,

Глазов - 21,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 53,

Балезинский район - 18,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 21,

Глазовский район - 9,

Граховский район - 13,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 36,

Игринский район - 4,

Камбарский район - 2,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 4,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 5,

Малопургинский район - 26,

Можгинский район - 10,

Сарапульский район - 4,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -2,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU