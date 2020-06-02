С 3 июня в некоторых домах в Устиновском районе Ижевска отключат горячую воду

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:14:52+03:00

Воды не будет две недели

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В Ижевске с 3 июня начнутся гидравлические испытания в Устиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 3 по 16 июня горячей воды не будет в домах по адресам:

- Автозаводская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

- Барышникова 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- Короткова 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23;

- Петрова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 33, 33а, 33б, 34, 36, 37, 39, 39а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47а, 51, 51а;

- Сабурова 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

- Т.Барамзиной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 74а;

- Труда 3.

Жителей просят быть аккуратными и обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU