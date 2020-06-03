Четверо ребят из Удмуртии удостоены награды «Горячее сердце-2020»

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:08:41+03:00

Один из них – посмертно

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Четверо детей-героев удостоены награды «Горячее сердце-2020» за спасение людей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, награду получат 16-летний Арсений Дьяконов и 17-летний Руслан Клишин из Воткинского района. Они спасли из огня 87-летнюю женщину и все ее имущество. В конце 2019 года они были удостоены нагрудных знаков МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Посмертно удостоен награды Антон Шикалов (2005 г.р.) из Сарапула. Он вместе с отцом спас при пожаре трех младших сестер, сам погиб.

А также награды удостоен 16-летний Николай Михалев из Сарапула. Он принял самостоятельное решение стать донором костного мозга для своего отца. Операция по трансплантации была очень опасна и болезненна для обоих.

Церемония награждения ежегодно проходит в Москве. В этом году награды детям-героям также планируется вручить в торжественной обстановке - после снятия ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU