2020-06-03T09:57:46+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 3 июня в Удмуртии зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом

Среди заболевших есть 8 детей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии на утро 3 июня зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, 8 жителей Балезинского района, 6 жителей Алнашского района, 4 жителей Глазовского района, 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Глазове, Игринском, Сюмсинском, Камбарском районах. В числе заболевших 8 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет, - отметил глава республики.

Также на утро 3 июня выписали еще 11 человек. За весь период зарегистрировано 822 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, 19 из них закончились летальным исходом, 418 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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