На утро 3 июня в Удмуртии зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом
В Удмуртии на утро 3 июня зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, 8 жителей Балезинского района, 6 жителей Алнашского района, 4 жителей Глазовского района, 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Глазове, Игринском, Сюмсинском, Камбарском районах. В числе заболевших 8 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет, - отметил глава республики.
Также на утро 3 июня выписали еще 11 человек. За весь период зарегистрировано 822 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, 19 из них закончились летальным исходом, 418 человек выздоровели.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В День города ижевчане смогут сделать селфи с лосями по всему Ижевску.
- Глава Ижевска рассказал, как приехавшие горожане соблюдают режим самоизоляции. Не все так радужно, как кажется.
- Четверо ребят из Удмуртии удостоены награды «Горячее сердце-2020».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»