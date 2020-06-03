2020-06-03T15:29:14+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей мошенники похитили с банковского счета ижевчанки

Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию Ижевска обратилась 34-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что два месяца назад ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и интересовались, оставляла ли потерпевшая заявку на получение кредита в размере 100 тысяч рублей. Она сообщила, что не подавала заявку, тогда под предлогом отказа от кредита мошенники просили назвать коды в смс-сообщениях. Так на имя женщины был оформлен кредит на сумму 565 тысяч рублей и переведен на иные счета, - сообщает пресс-служба.

Женщина узнала, что ее обманули только тогда, когда ей пришло сообщение о задолженности по оплате кредита. На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не называйте незнакомым данные своих банковских счетов и карт.

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- 2020 год запомнится всем ижевчанам надолго. Практически все главные праздники года проходят в необычном формате. День города не станет исключением. Власти запланировали много интересного на трехдневный фестиваль. Рассказываем о мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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