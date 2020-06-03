Полмиллиона рублей мошенники похитили с банковского счета ижевчанки
В полицию Ижевска обратилась 34-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Женщина рассказала, что два месяца назад ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и интересовались, оставляла ли потерпевшая заявку на получение кредита в размере 100 тысяч рублей. Она сообщила, что не подавала заявку, тогда под предлогом отказа от кредита мошенники просили назвать коды в смс-сообщениях. Так на имя женщины был оформлен кредит на сумму 565 тысяч рублей и переведен на иные счета, - сообщает пресс-служба.
Женщина узнала, что ее обманули только тогда, когда ей пришло сообщение о задолженности по оплате кредита. На данный момент возбуждено уголовное дело.
МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни под каким предлогом не называйте незнакомым данные своих банковских счетов и карт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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