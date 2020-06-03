2020-06-03T15:49:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Второй день подряд в Удмуртии регистрируют рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. Так на утро 3 июня в республике зарегистрировано 52 случаев заражения вирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, 8 жителей Балезинского района, 6 жителей Алнашского района, 4 жителей Глазовского района, 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Глазове, Игринском, Сюмсинском, Камбарском районах. В числе заболевших — 8 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 395,

Воткинск - 6,

Сарапул - 8,

Можга - 102,

Глазов - 22,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 59,

Балезинский район - 26,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 21,

Глазовский район - 13,

Граховский район - 13,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 47,

Игринский район - 5,

Камбарский район - 3,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 4,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 5,

Малопургинский район - 30,

Можгинский район - 10,

Сарапульский район - 4,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -3,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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