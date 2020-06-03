Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Второй день подряд в Удмуртии регистрируют рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. Так на утро 3 июня в республике зарегистрировано 52 случаев заражения вирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, 8 жителей Балезинского района, 6 жителей Алнашского района, 4 жителей Глазовского района, 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Глазове, Игринском, Сюмсинском, Камбарском районах. В числе заболевших — 8 детей до 14 лет, 3 граждан старше 65 лет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 395,
Воткинск - 6,
Сарапул - 8,
Можга - 102,
Глазов - 22,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 59,
Балезинский район - 26,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 21,
Глазовский район - 13,
Граховский район - 13,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 47,
Игринский район - 5,
Камбарский район - 3,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 4,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 5,
Малопургинский район - 30,
Можгинский район - 10,
Сарапульский район - 4,
Селтинский район - 2,
Сюмсинский район -3,
Увинский район - 10,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
ИСТОЧНИК KP.RU
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