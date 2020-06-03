2020-06-03T07:20:42+03:00
Коронавирус Covid-19

На 2 июня в Ижевске проверяющие не застали дома 21 жителя, которые должны находится на самоизоляции

Всего было проверено 58 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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2 июня полицейские и сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртии проверили, как ижевчане соблюдают режим самоизоляции. Об итогах проверки рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев в утреннем эфире на странице в «Инстаграм».

- За вчерашний день мы проверили 58 горожан. Эти люди обязаны соблюдать самоизоляцию, но, к сожалению, 21 человек из 58 отсутствовали дома. Всего на контроле находится 1526 человек, - отметил Олег Николаевич.

Также глава столицы Удмуртии сообщил, что всех нарушителей ждет штраф в размере до 10 тысяч рублей. А вот жителей, которые имеют положительный анализ на коронавирус и не соблюдают режим самоизоляции ждет уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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