Мужчину в Удмуртии убило строительным краном
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела по факту гибели 36-летнего работника предприятия. В совершении преступления обвиняется 28-летний ижевчанин, который нарушил требования охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
-Установлено, что 1 апреля на территории завода строительных материалов в Якшур-Бодьинском районе крановщик, выполняя маневр, не заметил работника и задел его краном. От полученных травм потерпевший скончался, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела допрошены работники и руководство производства, изъята документация и материалы расследования несчастного случая, проведены экспертизы. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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