По состоянию на утро 4 июня в Удмуртии выявили 43 случая заражения коронавирусом
В Удмуртии на утро 4 июня выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, 10 жителей Можги, 5 жителей Завьяловского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Увинском районах. Среди заболевших 7 детей до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет, - написал Александр Владимирович.
При этом выписали 8 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 19 из них закончились летальным исходом, 426 человек выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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