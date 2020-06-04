ВИП-гости, живая музыка и розыгрыши: 12 июня радио «Адам» проведет 10-часовой праздничный марафон

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:48:08+03:00

Что ждет в День города всех гостей и жителей столицы на волне 104,5 ФМ

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ВИП-гости, живая музыка и розыгрыши приятных подарков и призов - именно это ждет всех жителей Ижевска 12 июня. 10-часовой марафон от радио «Адам» (12+, 104.5 ФМ) – это прекрасный способ отпраздновать День города и День России всем вместе, несмотря на самоизоляцию.

- Это будет настоящий праздничный марафон, который проходит при поддержке правительства Удмуртии, администрации города и «Парков Ижевска». Присоединиться к нему сможет каждый ижевчанин, не выходя из дома, просто включив волну любимой радиостанции! В студии, которую мы разместим в закрытом павильоне на Центральной площади, проведем радио-зарядку, будем петь с любимыми музыкантами нашего города, читать стихи, отвечать на вопросы про родной город, пересказывать друг другу городские легенды, ностальгировать и общаться с интересными гостями. И все это нон-стоп в течение 10 часов, - рассказал Денис Погодин, программный директор радио «Адам».

Радиомарафон можно будет не только услышать, но и увидеть в группах «Я люблю Ижевск» и радио «Адам».

Горожане услышат и увидят поздравление главы Удмуртии Александра Бречалова и главы города Олега Бекмеметьева. В студию заглянет экоактивист Ижевска Ольга Чураева, музыканты Иван Белослуцев, Илья Тишин, возможно, известный организатор концертных мероприятий Антон Янцен отыграет небольшой сет из лучших треков ижевских электронщиков. Всех гостей и подробностей радийщики пока не раскрывают, но обещают, что будет жарко.

Студия радиостанции разместиться в самом сердце города – в павильоне на Центральной площади, там, где недавно установили люк с «нулевым километром». Естественно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU