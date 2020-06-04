Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве соседа из-за границ участков
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве соседа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что обвиняемый около пяти лет ругался с соседями из-за границ земельных участков. Мужчина постоянно угрожал соседям сносом построек и оскорблял их. 2 июня мужчина взял нож и пришел к соседям, где стал высказывать претензии, после чего ударил соседа ножом в область сердца. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела злоумышленника задержали, следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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