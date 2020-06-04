2020-06-04T12:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 200 жителей одного из районов Удмуртии вынужденно отправились на самоизоляцию из-за коронавируса

Работникам предприятия на время изоляции сохранят зарплату
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Глава Алнашского района (Удмуртия) Алексей Семенов сообщил, что около 200 жителей района отправились на самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он написал на странице в соцсетях.

- Все мы видим, что в Алнашском районе опять идет рост числа заболевших. В подавляющем большинстве все случаи завозные - от алнашцев, работающих на предприятиях в Татарстане. Я вынужден был обратиться к руководству «ХК ТЭМПО» в Набережных Челнах о возможности временного освобождения от исполнения трудовых обязанностей жителей Алнашского района, работающих на этом предприятии, с сохранением места работы и заработной платы, - сообщил Алексей Семенов.

По словам главы района, руководство согласилось и отправило работников в отпуск на 2 недели. При этом, ситуация на заводе не позволила сохранить им зарплату, но после отпуска все жители смогут вновь приступить к своим обязанностям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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