Представитель Службы благоустройства Ижевска рассказал, по каким причинам разметку наносят ночью и шумят машинами

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:30:30+03:00

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Во время эфира на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) с представителями ГИБДД и службы благоустройства города, ижевчанин задал вопрос, касающийся времени нанесения разметки.

Почему убрали "лежащих полицейских" в Ижевске и что делать, если разметка не соответствует знакам 00:00 00:00

- Я понимаю, что ее нужно наносить на центральных магистралях ночью, чтобы не было трафика. Но почему на улице Союзной в три часа ночи работают машины с компрессорами? - спросил Дмитрий.

По словам главного инженера Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марата Чемалтынова, работы ведутся ночью, чтобы днем не перекрывать дороги. А улица Союзная относится магистральным улицам.

- Если наносить разметку ночью, придется перекрывать дорожное движение, чтобы машины не разносили краску. В дневное время закрывать движение придется минимум на час, а может и на весь день. Ночью тоже встречаются ситуации, когда проезжают по разметке, но это локально, - отметил Марат Чемалтынов.

Напомним, разметку в городе планируют нанести до 11 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU