2020-06-04T15:32:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Удмуртии: «У меня пришел тест на коронавирус, он отрицательный»

Ранее в прямом эфире Александр Бречалов сообщил, что заболел коронавирусом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов на онлайн встрече победителями праймериз «Единой России» сообщил, что третий тест на коронавирус у него отрицательный.

- У меня пришел очередной тест, он отрицательный. Это уже третий тест. Я очень надеюсь, что история моих взаимоотношений с Covid на этом закончится, - сказал глава региона.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, три теста показали отрицательный результат, врачи подтвердили, что Александр Владимирович здоров. Болезнь прошла в легкой форме. Глава Удмуртии соблюдал все рекомендации врачей. Он оставался на рабочем месте в режиме полной самоизоляции.

Напомним, 27 мая в прямом эфире глава региона сообщил, что у него пришли положительные тесты на коронавирус (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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