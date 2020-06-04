Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 4 июня в республике зарегистрировано 43 случая заражения вирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, 10 жителей Можги, 5 жителей Завьяловского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Увинском районах. В числе заболевших 7 детей до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 417,
Воткинск - 6,
Сарапул - 8,
Можга - 112,
Глазов - 22,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 61,
Балезинский район - 26,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 21,
Глазовский район - 13,
Граховский район - 13,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 47,
Игринский район - 5,
Камбарский район - 3,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 4,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 6,
Малопургинский район - 30,
Можгинский район - 11,
Сарапульский район - 4,
Селтинский район - 2,
Сюмсинский район -3,
Увинский район - 11,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
ИСТОЧНИК KP.RU
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