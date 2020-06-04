2020-06-04T18:15:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 4 июня в республике зарегистрировано 43 случая заражения вирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, 10 жителей Можги, 5 жителей Завьяловского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Увинском районах. В числе заболевших 7 детей до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 417,

Воткинск - 6,

Сарапул - 8,

Можга - 112,

Глазов - 22,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 61,

Балезинский район - 26,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 21,

Глазовский район - 13,

Граховский район - 13,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 47,

Игринский район - 5,

Камбарский район - 3,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 4,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 6,

Малопургинский район - 30,

Можгинский район - 11,

Сарапульский район - 4,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -3,

Увинский район - 11,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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