33 вахтовика из Иркутской области прилетели в Удмуртию

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:43:23+03:00

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4 июня в Удмуртию прилетели 33 вахтовика из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на руководителя администрации Сергея Смирнова.

- Все прилетевшие – жители нашей республики. По решению Роспотребнадзора всех разместили в обсерваторе, где они будут находиться в течение 14 дней. За ними будут наблюдать медработники, измерять температуру, несколько раз возьмут тесты, - отметил Сергей Смирнов.

Также руководитель отметил, что на данный момент в Удмуртии работает 5 обсерваторов и 8 пунктов временного расположения, где живет 274 человека.

- Только за последнее время выявлены положительные тесты у трех проживающих в ПВР и обсерваторах. И именно благодаря тому, что они находились в изоляции, удалось избежать очагов заражения. Сейчас все заболевшие находятся в больнице, - сказал Сергей Смирнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU