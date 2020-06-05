33 вахтовика из Иркутской области прилетели в Удмуртию
4 июня в Удмуртию прилетели 33 вахтовика из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на руководителя администрации Сергея Смирнова.
- Все прилетевшие – жители нашей республики. По решению Роспотребнадзора всех разместили в обсерваторе, где они будут находиться в течение 14 дней. За ними будут наблюдать медработники, измерять температуру, несколько раз возьмут тесты, - отметил Сергей Смирнов.
Также руководитель отметил, что на данный момент в Удмуртии работает 5 обсерваторов и 8 пунктов временного расположения, где живет 274 человека.
- Только за последнее время выявлены положительные тесты у трех проживающих в ПВР и обсерваторах. И именно благодаря тому, что они находились в изоляции, удалось избежать очагов заражения. Сейчас все заболевшие находятся в больнице, - сказал Сергей Смирнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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