На утро 5 июня в Удмуртии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:29:51+03:00

Среди заболевших есть ребенок до 1 года

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В Удмуртии по состоянию на 5 июня зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 12 жителей Алнашского района, 8 жителей Можги, 9 жителей Ижевска, 2 жителей Сарапула, по одному случаю заражения зарегистрировано в Кезском,Увинском, Малопургинском Балезинском, Граховском, Можгинском, Завьяловском районах и Глазове. В числе заболевших 4 детей до 14 лет (в том числе ребенок до 1 года), 7 граждан старше 65 лет, - написал глава региона.

За весь период в Удмуртии зарегистрировано 904 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 19 из них закончились летальным исходом, 434 человека выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU