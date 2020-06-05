2020-06-05T08:51:36+03:00
Общество

Самоизоляция изменила моду на смартфоны в Удмуртии

Ижевчане выбирают мощный процессор и готовы отказаться от модуля NFC для бесконтактной оплаты
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Самоизоляция изменила моду на смартфоны в Удмуртии. Tele2 проанализировала предпочтения покупателей в период пандемии коронавируса. В прошедшие 2 месяца покупатели в салонах Tele2 выбирали гаджеты среднего ценового сегмента. Каждый шестой смартфон, купленный в рознице Tele2, стоил от 7 тысяч до 9 тысяч рублей, каждый седьмой - от 10 тысяч до 12,5 тысяч рублей. Спрос на мобильные устройства дороже 17 тысяч рулей и дешевле 4 тысяч рублей упал в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Определяющими при покупке смартфонов стали время работы гаджета без подзарядки и производительность процессора. Мощный чипсет позволяет открывать сотни вкладок в интернет-браузере и удерживать более 10 приложений в фоновом режиме, мгновенно между ними переключаясь. Жители республики выбирали устройства, оснащенные восьмиядерными процессорами, спрос на них вырос на 23%. Ранее покупатели приобретали в равных количествах гаджеты с восьми и с четырехъядерными чипами.

В период самоизоляции абоненты Tele2 активно стали использовали смартфоны в качестве роутеров, обеспечивали мобильным интернетом ноутбуки и планшеты. Для этого нужны гаджеты с большой емкостью аккумуляторов - от 4 тысяч мАч с функцией быстрой зарядки. Также покупатели интересовались наличием в телефоне модулей band 4 основных частот. Они гарантируют уверенный прием голосовой связи и мобильного интернета вдали от городов.

Разрешение основной камеры от 8 до 13 ПМ и фронтальной не менее 5 МП также стало актуальным критерием за прошедшие 2 месяца. В этот период абонентам приходилось часто записывать видео, посещать вебинары и рабочие конференции онлайн. Размеры дисплея при этом не были определяющими для покупателей, как и наличие модуля NFC для бесконтактных платежей, как это было ранее.

Лидером продаж по итогам двух месяцев стал Samsung Galaxy A10, на его долю приходится 11% покупок. Он оснащен восьмиядерным процессором, камерами 13 и 5 ПМ, заряда аккумулятора хватает на 35 часов непрерывных разговоров.

*Самсунг Гэлакси А10

ИСТОЧНИК KP.RU

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