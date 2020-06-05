Концерт и салют в честь Дня города власти Ижевска решили перенести
Традиционный концерт с приглашенной звездой и праздничный салют в честь Дня города из-за угрозы распространения коронавируса власти Ижевска решили перенести. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев на странице во «ВКонтакте».
- На 10, 11 и 12 июня запланированы только те акции, которые возможно проводить с соблюдением санитарных требований и ограничительных мер. Массовых мероприятий в эти дни в городе не будет, - написал Олег Николаевич.
При этом глава города отметил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся. Уже сейчас идут переговоры с артистами, чтобы перенести даты концертов.
- Как только обстановка нормализуется, мы обязательно соберемся все вместе и отметим юбилейный день рождения Ижевска праздничным концертом и фейерверком, - заключил глава Ижевска.
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- 2020 год запомнится всем ижевчанам надолго. Практически все главные праздники года проходят в необычном формате. День города не станет исключением. Власти запланировали много интересного на трехдневный фестиваль. Рассказываем о мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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