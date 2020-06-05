Аналитики назвали самые высокооплачиваемые отрасли в России

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:19:13+03:00

Вакансии были проанализированы за май 2020 года

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Анализ вакансий за май 2020 года на сервисе «Работа.ру» показал аналитикам, какие отрасли в России являются самыми высокооплачиваемыми. Об этом сообщает RT на русском.

Например, одна из отраслей – сфера логистики и работа на складе. Работодатели предлагают в среднем до 155 тысяч рублей. В основном ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.

Следующая отрасль – это судоходство, где зарплата в среднем достигает 154 тысяч рублей. Но есть и вакансии, где можно рассчитывать на зарплату выше, например, матрос во Владивостоке сможет заработать до 240 тысяч рублей.

На высокую зарплату могут рассчитывать и специалисты по работе с недвижимостью – в среднем 141 тысяча рублей.

Также аналитики выделяют вакансии в стартапах. В среднем начинающие специалисты для новых проектов могут рассчитывать на зарплату 140 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU