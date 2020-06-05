2020-06-05T12:27:37+03:00
Происшествия

Подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Удмуртии

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии полицейские задержали троих ижевчан по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, у въезда на территорию одного из СНТ Завьяловского района были задержаны 35-летний ижевчанин, его 38-летняя ранее судимая сожительница и 22-летний знакомый. При личном досмотре полицейские обнаружили 40 свертков с наркотическим средством. Установлено, что задержанные являются закладчиками интернет-магазина. Наркотики они забрали недалеко от СНТ с целью последующего сбыта в Пермском крае, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Водитель в болезненном состоянии сбил двух подростков-пешеходов в Удмуртии.

- Как будут ходить автобусы до кладбищ в Ижевске 6 июня?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Уголовное дело отца, который избивал малолетнюю дочь, рассмотрят в суде Удмуртии
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые отрасли в России
Подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Удмуртии
Водитель в болезненном состоянии сбил двух пешеходов в Удмуртии
Как будут ходить автобусы до кладбищ в Ижевске 6 июня?
Мужчину из Удмуртии будут судить за убийство знакомого
Концерт и салют в честь Дня города власти Ижевска решили перенести
Самоизоляция изменила моду на смартфоны в Удмуртии
33 вахтовика из Иркутской области прилетели в Удмуртию
На утро 5 июня в Удмуртии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Пропавшую в Удмуртии 82-летнюю бабушку спасли поисковики
Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в Удмуртии