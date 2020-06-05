Подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Удмуртии

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:27:37+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали троих ижевчан по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, у въезда на территорию одного из СНТ Завьяловского района были задержаны 35-летний ижевчанин, его 38-летняя ранее судимая сожительница и 22-летний знакомый. При личном досмотре полицейские обнаружили 40 свертков с наркотическим средством. Установлено, что задержанные являются закладчиками интернет-магазина. Наркотики они забрали недалеко от СНТ с целью последующего сбыта в Пермском крае, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU