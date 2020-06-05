Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
5 июня в Удмуртии зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Алнашского района, 8 жителей Можги, 9 жителей Ижевска, 2 жителей Сарапула, по одному случаю заражения зарегистрировано в Кезском, Увинском, Малопургинском, Балезинском, Граховском, Можгинском, Завьяловском районах и Глазове. В числе заболевших — 4 ребенка до 14 лет (в т. ч. ребенок до 1 года), 7 граждан старше 65 лет.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 426,
Воткинск - 6,
Сарапул - 10,
Можга - 120,
Глазов - 23,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 73,
Балезинский район - 27,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 21,
Глазовский район - 13,
Граховский район - 14,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 53,
Игринский район - 5,
Камбарский район - 3,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 3,
Кизнерский район - 4,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 6,
Малопургинский район - 32,
Можгинский район - 12,
Сарапульский район - 4,
Селтинский район - 2,
Сюмсинский район -3,
Увинский район - 12,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
ИСТОЧНИК KP.RU
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