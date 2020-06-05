Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:27:43+03:00

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5 июня в Удмуртии зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Алнашского района, 8 жителей Можги, 9 жителей Ижевска, 2 жителей Сарапула, по одному случаю заражения зарегистрировано в Кезском, Увинском, Малопургинском, Балезинском, Граховском, Можгинском, Завьяловском районах и Глазове. В числе заболевших — 4 ребенка до 14 лет (в т. ч. ребенок до 1 года), 7 граждан старше 65 лет.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 426,

Воткинск - 6,

Сарапул - 10,

Можга - 120,

Глазов - 23,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 73,

Балезинский район - 27,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 21,

Глазовский район - 13,

Граховский район - 14,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 53,

Игринский район - 5,

Камбарский район - 3,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 3,

Кизнерский район - 4,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 6,

Малопургинский район - 32,

Можгинский район - 12,

Сарапульский район - 4,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -3,

Увинский район - 12,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

ИСТОЧНИК KP.RU