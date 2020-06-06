2020-06-06T13:59:02+03:00
Общество

Полицейские Перми сняли с поезда 20-летнего ижевчанина, который ехал в вагоне с углем

Молодой человек пояснил, что путешествует автостопом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспортеФото: пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте
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В Менделеево (Пермский край) полицейские сняли с поезда 20-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

- Молодого человека заметили работники железной дороги, о нарушителе они сообщили в транспортную полицию. Сотрудники полиции встретили грузовой поезд на станции Верещагино. Молодой человек ехал в вагоне с углем в хвосте поезда. Нарушителя отвезли в служебное помещение линейного отделения полиции, где было установлено, что он житель Ижевска и нигде не работает, - говорится в сообщении.

Сам же молодой человек пояснил, что он путешествует по стране, в основном на электричках и попутках, но несколько раз ехал и в грузовых вагонах. Свои передвижения он снимает, с собой у него были ноутбук, видеокамера, спальный мешок, гамак и прочее. Сев в вагон, нарушитель планировал приехать в Ижевск.

Сотрудниками был составлен протокол об административном нарушении и проведена профилактическая беседа.

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- Смотреть на ночное небо всегда завораживает! "Комсомолка" собрала несколько фотографий полной луны над Ижевском, а еще говорят этой ночью было полутеневое затмение, у нас и видео есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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