2020-06-06T15:23:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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На утро 6 июня в Удмуртии зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Можги, 9 жителей Ижевска, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Камбарском, Малопургинском, Воткинском, Селтинском, Завьяловском, Граховском районах, Воткинске, Сарапуле и Глазове. В числе заболевших 7 детей, 2 граждан старше 65 лет

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 435,

Воткинск - 7,

Сарапул - 11,

Можга - 132,

Глазов - 24,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 73,

Балезинский район - 27,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 22,

Глазовский район - 13,

Граховский район - 15,

Дебёсский район - 3,

Завьяловский район - 54,

Игринский район - 5,

Камбарский район - 4,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 3,

Кизнерский район - 4,

Киясовский район - 1,

Красногорский район - 6,

Малопургинский район – 33,

Можгинский район - 14,

Сарапульский район - 4,

Селтинский район - 3,

Сюмсинский район -3,

Увинский район - 12,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 6,

Ярский район - 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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