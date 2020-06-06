Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 6 июня в Удмуртии зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Можги, 9 жителей Ижевска, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Камбарском, Малопургинском, Воткинском, Селтинском, Завьяловском, Граховском районах, Воткинске, Сарапуле и Глазове. В числе заболевших 7 детей, 2 граждан старше 65 лет
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 435,
Воткинск - 7,
Сарапул - 11,
Можга - 132,
Глазов - 24,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 73,
Балезинский район - 27,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 22,
Глазовский район - 13,
Граховский район - 15,
Дебёсский район - 3,
Завьяловский район - 54,
Игринский район - 5,
Камбарский район - 4,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 3,
Кизнерский район - 4,
Киясовский район - 1,
Красногорский район - 6,
Малопургинский район – 33,
Можгинский район - 14,
Сарапульский район - 4,
Селтинский район - 3,
Сюмсинский район -3,
Увинский район - 12,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 6,
Ярский район - 8.
ИСТОЧНИК KP.RU
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