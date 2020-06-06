Еще 32 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на 6 июня

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:03:17+03:00

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В Удмуртии на утро 6 июня выявлено 32 новых случаев заражения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 12 жителей Можги, 9 жителей Ижевска, 2 жителей Можгинского района, по одному случаю заражения зарегистрировано в Камбарском, Малопургинском, Воткинском, Селтинском, Завьяловском, Граховском районах, Воткинске, Сарапуле и Глазове. В числе заболевших 7 детей, 2 граждан старше 65 лет, - написал глава.

За весь период в Удмуртии зарегистрировано 936 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 20 из них закончились летальным исходом, 449 выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU