2020-06-07T15:39:52+03:00
Общество

Жители Удмуртии проголосовали за новый дизайн ижевского аэропорта

У них была возможность выбрать из шести различных вариантов
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/a.brechalovФото: vk.com/a.brechalov
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В конце мая глава Удмуртии Александр Бречалов открыл на своей странице «ВКонтакте» голосование по выбору нового дизайна фасада ижевского аэропорта. Жители Удмуртии могли выбрать из шести представленных вариантов. Итоги голосования подвели в воскресенье, 7 июня.

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

- С огромным отрывом победил вариант 6 «Концепция единства форм», - сообщил глава Удмуртии.

Этот проект поддержали более 14,5 тыс. человек, благодаря чему он набрал 47,8% голосов.

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Напомним, 3,6 млрд рублей должно поступить на реконструкцию взлетно-посадочной полосы по федеральной программе, и около 3,3 млрд рублей собирается направить республика - на сам аэропорт, подъездные пути и гостиницу. Завершение реконструкции планируется в 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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