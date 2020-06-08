Пробный ЕГЭ в Удмуртии пройдет без участия детей

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:58:28+03:00

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В Удмуртии пробный ЕГЭ 29 и 30 июня пройдет без участия школьников, чтобы настроить и протестировать всю систему, а также исключить сбои в период проведения экзамена. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики, со ссылкой на министра образования Светлану Болотникову.

- Важно, чтобы были соблюдены все требования Роспотребнадзора и Минздрава. Это обработка помещений, автобусов, которые будут задействованы для доставки учащихся. Это термометрия школьников на входе, зигзагообразная рассадка в аудиториях. Выпускники будут сдавать экзамен в масках. Те, кто будет обслуживать пункты проведения экзаменов, помимо масок обязаны быть в перчатках, - сказала Светлана Болотникова.

Всего в регионе будет задействовано 53 пункта проведения госэкзамена, но увеличится количество аудиторий в них. В одной аудитории сможет находится только 8 человек вместо 15 как раньше.

Госэкзамен пройдет с 3 по 23 июля. Резервные дни сдачи запланированы 24 и 25 июля. Также будут работать общественные наблюдатели и ситуационный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU