С 15 июня изменится расписание пригородного поезда Ижевск - Кизнер

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:50:28+03:00

Это связано с ремонтом перегона

Изменить размер текста: A A

Из-за ремонта на перегонах Сосновка - Кизнер и Карамбай - Уром с 15 июня по 5 июля изменится расписание пригородного поезда Ижевск - Кизнер. Об этом сообщает пресс-служба Пригородной пассажирской компании АО «Содружество».

Так, с 15 июня по 5 июля поезд будет ходить по расписанию:

- № 6371 сообщением Ижевск - Кизнер отправление в 09:39, прибытие в 13:09,

- № 6379 сообщением Кизнер - Вятские Поляны отправление в 13:24, прибытие в 13:13. 30 июня, 2, 5, 7, 9, 12, 14 июля данный поезд выводится из расписания;

- № 6373 сообщением Ижевск - Кизнер отправление в 19:00, прибытие в 22:18.

С 16 июня по 7 июля:

- № 6933 сообщением Ижевск - Кизнер отправление в 07:09, прибытие в 10:05;

- № 6924 сообщением Казань - Кизнер отправление в 05:18, прибытие в 09:25;

- № 6934 сообщением Кизнер - Ижевск отправление в 09:43, прибытие в 12:23;

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пробный ЕГЭ в Удмуртии в этом году пройдет без участия детей.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU