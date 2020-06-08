Группу молодых людей осудили за убийство жителя Удмуртии у библиотеки
В Удмуртии осудили двух местных жителей и двух жителей Татарстана за убийство. Об этом сообщает прокуратура республики.
- В ночь с 6 на 7 июля 2018 года на центральной площади села Малая Пурга произошло жестокое убийство молодого человека. Группа подростков от 15 до 18 лет выпивали, в ходе конфликта они напали на 24-летнего местного жителя и избили его. После этого двое осужденных ударили его ножом в область сердца, от полученных ран потерпевший скончался, - сообщает пресс-служба.
Подозреваемых задержали спустя сутки. Приняв все обстоятельства уголовного дела, наличие смягчающих обстоятельств, в том числе несовершеннолетие одного из них, Верховный суд приговорил их к различным срокам лишения свободы от 5 до 13 лет в различных видах исправительных учреждений.
Также судом были удовлетворены исковые требования матери убитого о взыскании с двух подсудимых 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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